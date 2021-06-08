У Борисполі обшукують пасажирів рейсу з Тбілісі

У київському аеропорту Бориспіль пасажирів прибулого рейсу з Тбілісі випускають з літака по п'ять чоловік. Кожного обнюхують собаки, повідомляє Кореспондент.

"Така ж історія як була після посадки літака з Протасевичем в Мінську ", - сказав виданню один з пасажирів.

Пізніше стало відомо, що першу частину пасажирів рейсу Тбілісі-Київ вже привезли в будівлю аеропорту.

За неофіційною інформацією, надійшло повідомлення про бомбу на борту.