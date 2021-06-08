У Борисполі обшукують пасажирів рейсу з Тбілісі
У київському аеропорту Бориспіль пасажирів прибулого рейсу з Тбілісі випускають з літака по п'ять чоловік. Кожного обнюхують собаки, повідомляє Кореспондент.
"Така ж історія як була після посадки літака з Протасевичем в Мінську", - сказав виданню один з пасажирів.
Пізніше стало відомо, що першу частину пасажирів рейсу Тбілісі-Київ вже привезли в будівлю аеропорту.
За неофіційною інформацією, надійшло повідомлення про бомбу на борту.
"Ретельно обшукують кожного пасажира. Багаж вивантажили і будуть, ймовірно, також перевіряти окремо. Одного грузина після бесіди з працівниками аеропортових служб і з силовиками кудись повели", - розповіли очевидці.