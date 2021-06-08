У Україні помічено новий кросовер Porsche

У Києві засвітився новий Porsche Taycan Cross Turismo. Перший електрокроссовер Порше в історії зняли в столичному автосалоні марки. Модель досить швидко добралася до України, повідомляє АвтоПортал.

Нагадаємо, що Porsche Taycan Cross Turismo - універсал підвищеної прохідності із збільшеним кліренсом і захисним пластиковим обвісом. Він просторіше седана Taycan і володіє містким 446-літровим багажником.

На фото потрапив універсал Porsche Taycan Cross Turismo у виконанні 4S. Такий електромобіль Порше оснащений двома моторами потужністю 490 л. с. в стандартному режимі і 571 л. с. - короткочасно. Він розганяється до 100 км / год за 4,1 с і розвиває 240 км / ч, а його запас ходу - 452 км.

Саме такий електрокар Порше коштує від 3 378 200 гривень. Базова 476-сильна версія обійдеться в 2 849 525 гривень, а топовий 761-сильний варіант Turbo S (він стартує до сотні за 2,9 с) коштує 5 599 300 гривень. Все Porsche Taycan Cross Turismo - повнопривідні.