Київському стоматологу повідомили про підозру у двох замахах на вбивство

Київська міська прокуратура повідомила 33-річному лікарю-стоматологу, вже підозрюваному у замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжках, шахрайстві в особливо великих розмірах і погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу, в скоєнні ще одного замаху на вбивство, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У липні 2020 року підозрюваний на ґрунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі… Підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, здійснив пошкодження гальмівного шлангу та системи газо-балонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля. Однак бажаний для підозрюваного результат не настав, оскільки потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, у зв’язку з чим здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм", - розповіли в прес-службі прокуратури у вівторок.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, йому продовжено термін тримання під вартою. Досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні триває.

На розгляді судів перебувають іще два кримінальних провадження щодо цієї самої особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів – одне у Дарницькому районному суді Києва, друге у Броварському районному суді Київської області.

Як повідомлялося, в березні 2021 року київському лікарю-стоматологу повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, в розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу.

З травня 2019 року до вересня 2020 року зазначений громадянин, зокрема, займаючись стоматологічною практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. У такий спосіб зловмисник заволодів близько 400 тисячами гривень своїх пацієнтів. У березні 2020 року стоматолог під приводом здійснення медичних процедур проник у житло однієї з пацієнток і вкрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тис. грн. У червні 2020 року підозрюваний під приводом супроводження одного з пацієнтів додому застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівпритомним станом, він заволодів грошима і матеріальними цінностями потерпілої на суму в 63 тис. грн.

Окрім того, стоматолога підозрюють у замаху на вбивство 70-річної жінки, яку він намагався вбити, приєднавши заздалегідь принесені електричні дроти до живлення під напругою 220 Вт в електричному щитку, розташованому поруч із квартирою потерпілої.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час засідання з обрання запобіжного заходу він погрожував прокурору, у зв'язку з чим йому була додатково інкриміновано ч. 1 ст. 345 КК України.

Водночас наразі на розгляді Дарницького районного суду столиці перебуває кримінальне провадження за фактом вчинення підозрюваним розбійного нападу та крадіжки (ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України), а в Броварському міськрайонному суді Київської області -за фактом крадіжки (ч. 3 ст. 185 КК України).