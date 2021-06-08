Влада Сєвєродонецька заявили, що не утримують суддю Чауса

Влада Сєвєродонецька заявили, що не утримують суддю Чауса

Адвокат Миколи Чауса, Ростислав Кравець, розповів, що отримав ще один відповідь на клопотання про незаконне утримання екс-судді, повідомляє Страна.ua.

Згідно з документом, який є в розпорядженні видання, суддю Чауса не утримують на території Військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька.

У захисту Чауса є ще два припущення, де може перебувати екс-суддя. По двох ймовірним місцях адвокати вже отримали негативну відповідь.

Раніше адвокат Чауса Ростислав Кравець з'ясував що викрадений суддя не утримувався на території військової частини №2428 Прикордонної служби України. (Як повідомлялося, саме ця частина придбала монтажну програму, за допомогою якої, ймовірно, монтувалось "відеозвернення Чауса".

Тим часом, в Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань не знають, в якій країні на даний момент знаходиться Чаус і чи може він зараз бути в Україні.

Рішення Сєверодонецького міського суду з викрадення Чауса

Рішення Сєверодонецького міського суду з викрадення Чауса

Рішення Сєверодонецького міського суду з викрадення Чауса

Рішення Сєверодонецького міського суду з викрадення Чауса

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