Влада Сєвєродонецька заявили, що не утримують суддю Чауса

Адвокат Миколи Чауса, Ростислав Кравець, розповів, що отримав ще один відповідь на клопотання про незаконне утримання екс-судді, повідомляє Страна.ua.

Згідно з документом, який є в розпорядженні видання, суддю Чауса не утримують на території Військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька.

У захисту Чауса є ще два припущення, де може перебувати екс-суддя. По двох ймовірним місцях адвокати вже отримали негативну відповідь.

Раніше адвокат Чауса Ростислав Кравець з'ясував що викрадений суддя не утримувався на території військової частини №2428 Прикордонної служби України. (Як повідомлялося, саме ця частина придбала монтажну програму, за допомогою якої, ймовірно, монтувалось "відеозвернення Чауса".

Тим часом, в Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань не знають, в якій країні на даний момент знаходиться Чаус і чи може він зараз бути в Україні.