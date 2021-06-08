Кількість спалахів гострих кишкових інфекцій в Україні скоротилася

Кількість спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань скоротилася порівняно з 2020 роком, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, у січні-травні 2021 року працівники територіальних органів Держпродспоживслужби розслідували 26 спалахів гострих кишкових інфекцій, за аналогічний період 2020 року - 30 спалахів.

У 2021 році спалахи було зареєстровано на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Тернопільської, Кіровоградської, Львівської, Житомирської, Київської та Харківської областей. Найбільше спалахів зареєстровано в закладах дошкільної освіти (18), найменше - у побуті (три). Спалахів, пов'язаних із закладами громадського харчування, зафіксовано не було.

Держпродспоживслужба у зв'язку з цим має намір посилити контроль в організованих дитячих колективах.

Як повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я, у травні 2021 року центр отримав повідомлення про шість спалахів гострих кишкових інфекцій.

Загалом постраждали 26 осіб, із них 16 дітей. Спалахи зафіксували в Краматорську Донецької обл., Дніпрі, Харкові, Вознесенську Миколаївської обл., Чорноморську та Березівці Одеської обл.