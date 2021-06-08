В "Чесно" назвали місто з найвищою зарплатою мера

В "Чесно" назвали місто з найвищою зарплатою мера

Мер Запоріжжя Володимир Буряк отримує найбільшу заробітну плату серед мерів обласних центрів – 114 тисяч гривень на місяць, найменше заробляє мер Херсона Ігор Колихаєв – 15 тисяч гривень, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні громадського руху "Чесно".

Серед керівників міст, які отримують найбільші зарплати:

  • мер Луцька Ігор Поліщук (77 тисяч гривень),
  • мер Кропивницького Андрій Райкович (73 тисячі),
  • мер Хмельницького Олександр Симчишин (64 тисячі),
  • мер Чернігова Владислав Атрошенко (63 тисячі),
  • мер Рівного Олександр Третяк (62 тисячі) та
  • мер Києва Віталій Кличко (60 тисяч).
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Найнижчі зарплати у:

  • мера Одеси Геннадія Труханова (23 тисячі),
  • мера Житомира Сергія Сухомлина (30 тисяч),
  • мера Львова Андрія Садового (33 тисячі),
  • мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа (39 тисяч) та
  • мера Сум Олександра Лисенка (44 тисячі).

"Чесно" зазначає, що оклади мерів – затверджені постановою Кабміну ще у 2006 році – практично однакові.

Згідно з цим документом, меру міста з населенням понад один мільйон осіб встановлено посадовий оклад розміром 16 940 гривень, мерам міст із населенням до 180 тисяч – 15 тисяч гривень, а всім іншим – 15 900 гривень.

Заробітна плата мерів зазвичай не прив’язується до якихось реальних досягнень – як то якість сервісу і послуг у містах, а залежить від надбавок, доплат і премій, які своєму мерові передбачають депутати.

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До заробітної плати входять також відпускні, лікарняні, компенсації за відрядження, матеріальні допомоги та інші виплати.

Наприклад, у квітні заробітна платня Володимира Буряка становила 127,5 тисячі гривень, з яких 73% – премія.

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Також премії становлять половину заробітної платні у мерів Хмельницького, Чернівців, Рівного, Ужгорода, Полтави та Луцька.

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"Чесно" зазначає, що середній заробіток мерів обласних центрів становить 53 тисячі гривень на місяць. Але попри низькі зарплати міські голови не поспішають залишати свої посади, а з бізнесу йдуть номінально.

"Чесно" наголошує, що мери практично завжди балотуються на наступний термін, бо доступ до бюджету дає можливість "жити на широку ногу" і "продовжувати освоювати підряди на потрібні фірми".

Важливо: У Держстаті відрапортували, що за рік середня зарплата українців "підвищилася" на 30%

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