Renault показала електричний Megane

Французька компанія Renault в рамках свого програми електрифікації готується до дебюту електричного хетчбека Megane. Предсеріние автомобілі проходять фінальні тести на дорогах Франції, повідомляє Обозреватель.

Представлений раніше концептуальний Megane eVision зовсім скоро трансформується в серійну модель, яка поповнить сімейство електромобілів марки. У Франції проходять останні випробування закамуфльованих прототипів на дорогах загального користування.

Серійний Megane e-Tech багато в чому зберіг дизайн і характерні елементи від свого концептуального прообразу. Джерело: Renault

Серійний Megane e-Tech багато у чому зберіг дизайн та елементи зовнішнього вигляду від свого концептуального прообразу. Наприклад, для поліпшення аеродинаміки ручки передніх дверей втоплені у кузов, а задні інтегровані у стійки. Також автомобіль успадкує характерну облицювання радіатора зі світлодіодним стрічкою, яка об'єднує фари і нову емблему бренду.

Нове покоління моделі Megane буде використовувати модульну платформу CMF-EV. Джерело: Renault

Нове покоління моделі Megane буде використовувати модульну платформу CMF-EV, анонсовану у минулому році та створену спеціально для електромобілів альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Спочатку повідомлялося, що автомобіль отримає потужний електромотор на 217 сил, живлення для якого буде постачати батарея ємністю 60 кВтг. З таким арсеналом Megane зможе подолати без зупинки до 450 км по циклу WLTP.

Автомобіль отримає потужний електромотор на 217 сил. Джерело: Renault

Презентація електромобіля Renault Megane e-Tech запланована на осінь цого року.