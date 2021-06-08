Суд в Гаазі затвердив довічний термін командиру сербів Младічу

Апеляційний суд в Гаазі затвердив довічний вирок колишньому командиру армії боснійських сербів 78-річному Ратко Младічу, але при цьому вища судова інстанція не визнала його винним у геноциді, повідомляє Страна.ua.

У вівторок, 8 червня, Палата Міжнародного остаточного механізму для кримінальних трибуналів (МОМУТ) оголосила рішення за апеляційною скаргою засудженого судом в Гаазі в 2017 році до довічного ув'язнення генерала Ратко Младича.

Нагадаємо, що Ратко Младич в першій половині 1990-х командував загоном боснійських сербів в Югославії. Генерал переховувався від міжнародного правосуддя майже 16 років, в 2011-му його заарештували в Сербії і екстрадований до Гааги. У 2017 році за рішенням Міжнародного трибуналу, він визнаний винним в загибелі тисяч боснійських мусульман.

Основне злочин, яке ставлять Младичу - різанина у Сребрениці. У 1995 році там було вбито понад 7 тисяч мусульман, вважається, що це було зроблено саме за його наказом.