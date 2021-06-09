5 кроків безпечного харчування: як уникнути кишкової інфекції

Сезон літнього відпочинку тільки почався, а хвороби брудних рук уже нас атакують. Хворіють як дорослі, так і діти: щоб не опинитися в найтепліші дні на лікарняному ліжку візьмемо на озброєння методи профілактики, рекомендовані Центром громадського здоров'я України, повідомляє Сегодня.

Як уникнути кишкових інфекцій – чи достатньо просто мити руки?

Бактерії або віруси можуть потрапити в недільний шашлик або улюблену свіжу полуницю в будь-який момент: від моменту виробництва і продажу, до вживання. Дуже часто – через непомиті руки (тому кишкові інфекції й називають хворобами брудних рук), погано просмажене м'ясо, недостатньо промиті овочі або фрукти й так далі. Тому для всіх учасників "харчового ланцюжка" важливо дотримуватись особистої гігієни, щоб не заразити їжу або воду.

Безумовно, їжу потрібно брати чистими руками, але для профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових захворювань важливо дотримуватися цілий ряд досить простих заходів. Важливо вживати тільки якісні продукти: в спеку бути особливо уважними з їжею, що швидко псується і при найменшій підозрі, що їжа зіпсувалася, викинути її.

Як не захворіти: запам'ятайте 5 простих правил безпечного харчування

1. Мийте руки не тільки перед їжею: а також перед тим, як готувати їжу, після відвідування туалету, відразу після повернення з вулиці. Всі прилади та кухонне начиння, яку ви використовуєте для приготування їжі, повинні бути чистими. І "захищайте" продукти від комах і гризунів.

2. Розділіть сиру і приготовлену їжу. М'ясо, птиця, риба, морепродукти до їх приготування повинні зберігатися окремо. І обов'язково накривати або використовувати харчові контейнери, щоб уникнути контакту готової та сирої їжі. Також використовуйте окремі ножі та обробними дошками для сирих продуктів, окремими – для хліба, сиру, овочів і т.д.

3. Готуйте їжу ретельно. Особливо м'ясо, яйця, морепродукти та інші тваринні продукти, які можуть бути заражені сальмонелою або іншими бактеріями. Всі страви доводите до кипіння, звертайте увагу на сік з птиці та м'яса вже в процесі приготування. Він повинен бути прозорим, а не рожевим, щоб уникнути інфікування.

4. Зберігайте продукти при відповідній температурі. Готову їжу не залишайте на ніч, ховайте в холодильник, не розморожувати продукти, залишивши надовго в кімнаті (або розморожувати в мікрохвильовці, або відразу кладіть в страви, наприклад, морожені овочі).

5. Використовуйте тільки свіжі продукти та чисту воду. Пийте добре очищену або бутельовану, а не просто з-під крана. Ретельно мийте та обдавайте окропом овочі й фрукти, якщо збираєтеся їсти їх сирими. Не їжте продукти, якщо строк придатності їх закінчився і не купуйте такі на розпродажі: економити на здоров'я небезпечно, особливо в жарку пору року.