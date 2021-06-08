На Франківщині стався вибух на магістральному трубопроводі

На Івано-Франківщині сталася розгерметизація на магістральному газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці" поблизу села Клузів, повідомляє 5 канал.

Очевидці почули хлопок та побачили стовп диму. За даними рятувальників, горіння не було, жертв немає. Неподалік місця аварії – землею засипало автівку. Евакуювали двох мешканців з дачного масиву, місцеве населення інформують про небезпеку. На місці події працюють аварійні бригади. Населені пункти від газу не відключали, блакитне паливо пустили обхідним газопроводом.

"Причин може бути багато починаючи від технічного стану трубопроводу, який будований в 60-х роках, можливо, наявність внутрішніх дефектів, або скритих дефектів, через втручання, через стороннє пошкодження. Фахову оцінку буде завершено по результатам комісії", – зазначив директор Богородчанського управління магістральних газопроводів Роман Юськів.

Перший заступник начальника ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк додає:

"Наш хімічний підрозділ, заміривши концентрацію атмосферного повітря, дав нам інформацію, що вибухопожежонебезпечної концентрації в суміші повітря немає. Оскільки газ метан в два рази легший за повітря, і такої концентрації не було. Перекриті технічні засувки. Буквально за 20 хвилин цих 20 атмосфер вийшли з труби, і вже витоку практично газу не було. Загроза потенційно була. Але ситуація так склалася, що і напрямок вітру, і характер розриву нам позволяв прийняти рішення не проводити масштабні евакуації".