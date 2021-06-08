Всесвітній банк прогнозує рекордний стрибок економіки

Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання світової економіки в 2021 році з 4,1% до 5,6%, проте економічний прогноз для країн, що розвиваються, знизився до 2,9, повідомляє Деловая столица.

Так, незважаючи на розрив між економіками розвинених країн і країн, що розвиваються, зростання світового ВВП в цьому році стане рекордним за останні за 80 років — 5,6%. Найбільше зростання буде в США і Китаї — 6,8% і 8,5% відповідно.

Для України прогноз Світового банку покращився на 2022 — 2023 роки. Так, в 2021 році очікується зростання на 3,8%, а в 2022 і 2023 роках — на 3,1% (раніше очікувалося 3%).

Очікується, що найбільш розвинені країни повернуться до рівня доходу на душу населення до пандемії в 2022 році. Однак дві третини країн з перехідною економікою до цього рівня будуть слідувати довше.

В цьому році прогноз для таких країн погіршився і становить 2,9% проти 3,4% в січневому звіті. Причина — відсутність доступу до вакцин.

Крім того, кажуть в СБ, складно передбачити розвиток подій далі, адже глобальне відновлення може сповільнитися з відміною держпідтримки і коли вичерпається "відкладений попит". В такому випадку світова економіка може сповільнитися до 2,7% у 2022 році і 2,1% в 2023 році.

У той же час, може бути і зворотній ефект — якщо через поширення вакцин зросте приватний сектор, світовий ВВП може вирости ще більше.