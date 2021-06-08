Верховний Суд відмовився визнавати ліквідацію УПЦ КП незаконною
Верховний Суд відмовився визнавати незаконним рішення Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату про її ліквідацію. Розгляд ініціював почесний патріарх Філарет, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться у повідомленні спікера ПЦУ Євстратія Зорі в Facebook.
За його словами, суд остаточно поставив крапку в численних спробах Філарета оскаржити рішення собору УПЦ Київського патріархату від 15 Грудня 2018 року в Малій Софії. На цьому соборі було прийнято рішення про ліквідацію церкви та входження її парафій до ПЦУ.
"Верховний суд визначив, що рішення Помісного собору не можуть бути оскаржені в будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ церкви і держави і неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи", — зазначив Зоря.