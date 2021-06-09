Полуниця в шоколаді: простий рецепт літнього десерту

Ароматна, солодка полуниця в молочному або чорному шоколаді нікого не залишить байдужим. Це може бути основна страва або ідея для прикрашання випічки або тортів, повідомляє 24 Канал.

Полуниця в шоколаді – вишуканий десерт, який швидко і легко приготувати в домашніх умовах. Для прикрашання використовуйте горіхи, різні види шоколаду або кокосову стружку.

Як приготувати полуницю в шоколаді

Час: 45 хвилин

Порції: 2 – 8

Калорійність на 100 грамів: 181 ккал

Інгредієнти:

150 грамів темного шоколаду;

80 грамів білого шоколаду;

300 грамів полуниці ( або 20 – 25 штук);

горіхи (подрібнені).

Приготування:

Полуницю ретельно помийте, обсушіть – викладіть на паперовий рушник.

У різні миски викладіть білий та чорний шоколад.

Розтопіть на водяній бані до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.

Занурте кожну ягоду у розтоплений шоколад, тримаючи за зелені листочки. Викладіть на пергамент або тарілку.

Частину шоколаду перелийте у кондитерський мішок, задекоруйте полуницю білим шоколадом.

Також полуницю можна прикрасити подрібненими горіхами. Полуницю відправте в холодильник на 30 – 45 хвилин. Подавайте холодною.