Полуниця в шоколаді: простий рецепт літнього десерту
Ароматна, солодка полуниця в молочному або чорному шоколаді нікого не залишить байдужим. Це може бути основна страва або ідея для прикрашання випічки або тортів, повідомляє 24 Канал.
Полуниця в шоколаді – вишуканий десерт, який швидко і легко приготувати в домашніх умовах. Для прикрашання використовуйте горіхи, різні види шоколаду або кокосову стружку.
Як приготувати полуницю в шоколаді
Час: 45 хвилин
Порції: 2 – 8
Калорійність на 100 грамів: 181 ккал
Інгредієнти:
- 150 грамів темного шоколаду;
- 80 грамів білого шоколаду;
- 300 грамів полуниці ( або 20 – 25 штук);
- горіхи (подрібнені).
Приготування:
- Полуницю ретельно помийте, обсушіть – викладіть на паперовий рушник.
- У різні миски викладіть білий та чорний шоколад.
- Розтопіть на водяній бані до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.
- Занурте кожну ягоду у розтоплений шоколад, тримаючи за зелені листочки. Викладіть на пергамент або тарілку.
- Частину шоколаду перелийте у кондитерський мішок, задекоруйте полуницю білим шоколадом.
Також полуницю можна прикрасити подрібненими горіхами. Полуницю відправте в холодильник на 30 – 45 хвилин. Подавайте холодною.