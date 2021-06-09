Топ-10 найдорожчих краш-тестів авто в історії

Краш-тести є важливими для автомобілів, тому що якщо їх не пройти модель можуть не пустити у виробництво. Зазвичай показують випробування автомобілів сегментів B і C, але спортивні та преміум-моделі також їх проходять, повідомляє Обозреватель.

На тести виробники відправляють десятки авто, які потім використовують для моделювання різних видів аварій. Зрозуміло, що чим дорожчий автомобіль, тим більше витрачається на його краш-тест. На YouTube-каналі Thansis1997 зібрали рейтинг із найдорожчих випробувань авто на міцність.

Tesla Model S, на тестування якої витратили 69 420 доларів. Джерело: Euro NCAP / Thansis1997

Відкривають рейтинг найдорожчих краш-тестів Range Rover Velar, Audi Q8 та Tesla Model S, на випробування яких витратили 56 900, 68 200 та 69 420 доларів відповідно. Остання модель демонструє дійсно хороші результати на краш-тестах завдяки відсутності звичайного двигуна. Їй вдається добре протистояти фронтальному удару, а низький центр ваги мінімізує вплив від бічних ударів.

Mercedes-Benz SLS AMG під час випробувань перевертали дороги дригом. Джерело: Thansis1997

Наступними в рейтингу йдуть Porsche Taycan (103 800 доларів), Mercedes-Benz G-Class (137 751 доларів) та Mercedes-Benz SLS AMG (221 580 доларів). Останній на додаток до звичайних випробувань пройшов тест на перекидання. Якщо таке стається, то для цього в нього є автоматична система, яка від’єднує його двері, щоб полегшити вихід з авто.

Bugatti для краш-тестів Veyron використовувала одну модель. Джерело: Thansis1997

Далі у списку моделей, на які найбільше витратили на краш-тесті, розташовані Lamborghini Murcielago (354 000 доларів) та Bugatti Veyron (1,9 млн доларів). Цікаво, що французька марка використовує одну модель для випробувань, яку кожен раз ремонтують перед проведенням наступного тесту. Це роблять, щоб мінімізувати витрати.

Крім того, Bugatti використовує найсучасніше програмне забезпечення, яке імітує будь-який тип аварії, який може бути в реальному житті. Це дуже вдосконалена і дорога система, але вона все одно дешевша, ніж знищення численних моделей.

На тестування Pagani Hauyra витратили найбільше у світі. Джерело: Thansis1997

Друге та перше місце у рейтингу зайняли Koenigsegg Regera (1,9 млн доларів) та Pagani Hauyra (2,4 млн доларів). В останньої фронтальний удар розсіюється оптимально, а салон лишається майже цілим та без деформацій.