Вітренко спробує переконати США ввести санкції проти "СП-2"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у вівторок у Вашингтоні проведе низку ділових зустрічей, у рамках яких намагатиметься переконати американських сенаторів посприяти впровадженню санкцій проти компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2", - Nord Stream 2 AG, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Головна мета делегації НАК - переконати американських сенаторів, що є співавторами PEESA/PEESCA, подати нові зміни до законодавства, які вимагатимуть застосування американських санкцій безпосередньо для Nord Stream 2 AG і управлінців компанії", - сказав журналістам директор з інтегрованих комунікацій НАК Максим Білявський.

Як повідомлялося, нинішня адміністрація США неодноразово заявляла, що виступає проти проекту "Північний потік-2" і намагатиметься перешкодити завершенню будівництва.

Водночас республіканці критикують президента США Джо Байдена за занадто м'яку, на їхній погляд, санкційну політику стосовно газопроводу. Зокрема, багато конгресменів-республіканців у травні висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки що не впроваджувати санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна до кінця боротиметься з будівництвом "Північного потоку-2".