І по-діловому, і по-літньому: топ кращих офісних образів на літо

І по-діловому, і по-літньому: топ кращих офісних образів на літо

Як одягнутися в офіс без дрес-коду? Багато хто задається цим питанням, адже на вулиці жарко, а в приміщеннях, найчастіше, включені кондиціонери - і холодно. До того ж хочеться виглядати стильно, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Наталія Фешнловер зібрала найкращі образи і показала їх у своєму Instagram.

Здебільшого в офісах стоять кондиціонери - і температура дозволяє навіть носити верхній одяг у вигляді піджаків або кардиганів.

Яскраві деталі.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Висока лляна спідниця-олівець.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Джинси, брюки і шорти - теж можна.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо
І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо
фото: instagram.com/infashionyou

"Чорний верх-білий низ".

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо
фото: instagram.com/infashionyou

Піджаки теж йдуть в хід, якщо є кондиціонер.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо
фото: instagram.com/infashionyou

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо
фото: instagram.com/infashionyou

Тотал блек і чорний з денімом.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо
фото: instagram.com/infashionyou

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