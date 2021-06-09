І по-діловому, і по-літньому: топ кращих офісних образів на літо
Як одягнутися в офіс без дрес-коду? Багато хто задається цим питанням, адже на вулиці жарко, а в приміщеннях, найчастіше, включені кондиціонери - і холодно. До того ж хочеться виглядати стильно, повідомляє РБК-Украина.
Стиліст Наталія Фешнловер зібрала найкращі образи і показала їх у своєму Instagram.
Здебільшого в офісах стоять кондиціонери - і температура дозволяє навіть носити верхній одяг у вигляді піджаків або кардиганів.
Яскраві деталі.
Висока лляна спідниця-олівець.
Джинси, брюки і шорти - теж можна.
"Чорний верх-білий низ".
Піджаки теж йдуть в хід, якщо є кондиціонер.
Тотал блек і чорний з денімом.