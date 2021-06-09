Як керувати грошима: 9 порад від підприємця

Дариус Фору жив разом з батьками, і у нього не було жодних обов'язкових витрат – він витрачав зароблені кошти винятково на себе. Сьогодні підприємець виокремлює 9 фінансових порад, які б він дав собі на початку самостійного життя, повідомляє 24 Канал.

№1 Почни інвестувати вже сьогодні

Не обов'язково бути багатієм, щоб почати інвестувати гроші. Вкладай кошти у перспективні галузі й отримуй пасивний дохід від своїх інвестицій, адже навчитись цьому – не складно.

​№2 Гроші дають свободу

Не роби імпульсивних покупок та аналізуй свої витрати. Витрачаючи гроші ти також втрачаєш частину свого часу і свободи, які міг би спрямувати на те, що справді любиш робити.

​№3 Чим більше знаєш, тим більше заробляєш

Мовиться не про наукові ступені чи престижну освіту. Розширюй свої знання багатопрофільно – вивчай історію, економіку, математику, філософію тощо. Згодом подумай над тим, де ти можеш застосувати здобуті знання, і як вони можуть принести фінансову вигоду.

№4 Будь щедрим

Не хапайся за кожну копійку, мов собака за ганчірку. Якщо ти ділитимешся частиною власного багатства з іншими, не очікуючи нічого навзамін, то вчишся не жити одними лише грошима.

№5 Гроші – відновлювальний ресурс

Різноманітні схеми швидкого збагачення, невдалі інвестиції чи необдумані покупки – з цим всім бодай раз у житті стикається кожен. Не варто опускати рук, а продовжувати працювати, адже гроші – це відновлювальний ресурс.

№6 Вироби фінансові звички

На те, щоб стати багатим, необхідний час. Однак потрібно не просто чекати щасливого дня, а виробляти у собі здорові фінансові звички, бути уважним до грошей та займатись самовдосконаленням.

№7 Накопичуй більше, коли дохід зростає

Якщо сьогодні ти – учень старших класів, і тобі вдається відкладати незначну суму щомісяця, то коли почнеш заробляти більше, необхідно й збільшувати суми ощадних внесків. Завжди відкладай стільки коштів, скільки можеш.

№8 Відкладай гроші

Коли у тебе є фінансова подушка безпеки, то ти й почуваєшся набагато спокійніше. Втративши роботу, у тебе буде достатньо часу, щоб знайти іншу. Експерти радять накопичити та тримати "про запас" суму у розмірі піврічного стабільного доходу.

№9 Не зациклюйся на заробітку

Найбільше заробляти ти будеш не вже і зараз, а через декілька років. Прийми цю істину за правило і рухайся по кар'єрним сходинкам впевнено та з позитивним настроєм. Якщо продуктивно працюватимеш і постійно самовдосконалюватимешся, то зростання доходів не змусить на себе чекати.