Без тестів на море: в які країни можуть поїхати українці

Без тестів і довідок на море в Європі українці можуть поїхати в Чорногорію і Албанію, з ПЛР-тестом українцям доступні морські курорти Греції, Болгарії, Кіпру та Хорватії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомила агентству керівник відділу маркетингу Rozetka Travel Олена Гейченко, якщо в Європі море не є метою поїздки, то з ПЛР-тестом українці можуть поїхати у Боснію і Герцеговину, Сербію і Румунію.

При цьому Гейченко повідомила, що станом на ранок 6 червня вимоги щодо наявності довідки про ПЛР-тестування в різних країнах були різними.

Так, Грузія вимагає тест для всіх без винятку туристів, зокрема й немовлят.

Для в'їзду до Єгипту треба здавати тести дітям, яким понад 6 років, у Грецію, Болгарію і Йорданію - кому понад 5 років, в Румунію - понад 3 роки, в Туніс і ОАЕ - більше ніж 12 років.

Водночас Гейченко зазначила, що навіть за наявності довідки або іншого документа про вакцинацію "залишаться нюанси щодо подорожей із дітьми".

Зокрема, в деяких країнах дітей вакцинують від COVID-19 з 18 років, у деяких - з 16 років. Дітям, які подорожують з вакцинованими батьками, має бути дозволений в'їзд зі свіжим ПЛР-тестом.