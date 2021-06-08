Що очікується на валютному ринку в середу

Великі продажі безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку у вівторок знову змусили Національний банк взяти активну участь в торгах. Але навіть провівши кілька інтервенцій поспіль, регулятор не зміг зупинити зміцнення гривні.

Сьогодні відбувся черговий аукціон Міністерства фінансів, на якому інвесторам були запропоновані 6 випусків облігацій внутрішньої держпозики в національній валюті з різним терміном обігу (від 6 місяців до 5 років) і один випуск ОВДП в доларах США строком на 1 рік. Іноземні інвестори виявили підвищену цікавість до запропонованих цінних паперів (особливо їх зацікавили ОВДП терміном на 2 роки і 5 років). Уже другий день вони буквально «заливають» міжбанківський ринок валютою: пропозиція в кілька разів перевищила попит. У цій ситуації єдиним виходом стало втручання НБУ: регулятор провів дві інтервенції поспіль. Спочатку він викупив 20 млн доларів за ціною 27,16 гривень, потім - ще 100 млн доларів по 27,15 гривень. Але навіть це не змогло зупинити падіння котирувань безготівкового долара, яке тривало аж до кінця торгів.

Закрили торги вівторка на 10,5 копійок на покупці і на 9,8 копійок на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,10 / 27,24 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися ще ширше, ніж вчора: спред на старті склав 14 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,21 гривень пройшла о 09:31. Кількість продавців з ранку незначно перевищувало число покупців, і склалося враження, що сьогодні нас чекає спокійна, збалансована торгівля. Але все пішло не так: в районі 11 ранку на ринок з великими продажами вийшли банки, що представляють нерезидентів. Вони моментально закрили всі дорожчі заявки на покупку, після чого котирування спрямувалися вниз, вже через годину опустившись нижче рівня 27,20 гривень. Після того, як цінник на покупку опустився до 27,15 гривень, на ринку з'явився Національний банк. 20 млн доларів за ціною 27,16 гривень він викупив за кілька секунд і пішов, щоб повернутися через кілька хвилин. На цей раз регулятор був налаштований рішуче. Він відразу виставив ордер на 100 млн доларів за ціною 27,15 гривень - і протримався на ринку більше години. За цей час він викупив потрібний обсяг - і знову пішов з ринку, а котирування продовжили зниження, досягнувши до закриття 27,10 гривень на покупку.

Котирування закриття - 27,10 / 27,13 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс більш ніж в 2 рази в порівнянні з понеділком і склав 319,25 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,1940 гривень.

Офіційний курс долара на 9 червня встановлений на позначці 27,1764 гривень за долар, зниження на 1,59 копійки.

Офіційний курс євро на 9 червня встановлений на позначці 33,1104 гривні за євро, зростання на 3,23 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2176. Сьогодні євро весь день торгується у вузькому діапазоні 1,2163-1,2193 долара, так і не визначившись, в який бік - вгору або вниз - продовжити рух.

Очікування того, що в найближчу п'ятницю Центробанк Росії підніме облікову ставку на 5 базисних пунктів, до 5,50% річних, дозволили російському рублю зміцнитися до 72,40 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,38-72,42 рубля за долар. В Україні готівковий рубль сьогодні продавали за ціною від 3,70 до 3,74 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в середу

Основна маса валюти, яку запланували продати для оплати придбаних на сьогоднішньому аукціоні ОВДП, вже продали за понеділок і вівторок. Але можливо, що ще якийсь обсяг залишився і на середу. У цьому випадку на початку торгів під тиском підвищеної пропозиції валюти котирування можуть продовжити подальше зниження, і все буде залежати від того, як активно Національний банк стане перешкоджати подальшому зміцненню гривні.

У Києві до вечора вівторка цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 27,10 гривень. Завтра продаж готівкового долара стартує з 27,10-27,12 гривень. Ще 4-5 копійок долар може втратити протягом дня, але довгого безконтрольного падіння швидше за все не буде. При перших ознаках гальмування і на міжбанку, і на готівковому валютному ринку з'явиться достатньо охочих купити долар «на дні».

Ситуація на FOREX до вечора вівторка не прояснилася. Завтра о 9 ранку очікується публікація статистичних даних з Німеччини, яка може прояснити, в який бік буде рухатися євро. Готівковий євро буде більше орієнтуватися на готівковий долар і завтра, з великим ступенем ймовірності, буде коштувати вже дешевше 33 гривень. Особливо якщо євро на FOREX знову піде вниз.

Що стосується російського рубля, його зміцнення йде паралельно зі зміцненням гривні, тому ціна готівкового рубля в більшості обмінних пунктів столиці залишиться на колишньому рівні: 3,70-3,72 гривні. У разі ж більш різкого зростання російського рубля до гривні готівковий рубль може додати в ціні близько 2 копійок на 10 рублях; більш істотне зростання малоймовірний.