США зберегли антидемпінгові мита на сталь з України

Міжнародна комісія з торгівлі США має намір зберегти діючі антидемпінгові обмеження на поставки на американський ринок листового прокату з вуглецевої сталі (Certain Cut-to-length Carbon Steel Platе) з Росії, України та КНР, повідомляє Страна.ua.

Згідно з повідомленням USITC, такі висновки були зроблені за підсумками проведеного перегляду антидемпінгових обмежень по закінченні четвертого п'ятирічного періоду їх дії.

"Комісія з міжнародної торгівлі США визначила, що скасування існуючих рішень про антидемпінгові мита на імпорт листового прокату з вуглецевої сталі з Китаю, Росії та України, ймовірно, призведе до продовження або повторного матеріальних збитків протягом осяжного періоду часу, - йдеться в повідомленні. - в результаті такого рішення USITC існуючі обмеження на імпорт цього продукту з Китаю, Росії і з України залишаться в силі ".

USITC початку плановий перегляд антидемпінгових обмежень на поставки на американський ринок вуглецевого прокату в листопаді 2020 року.