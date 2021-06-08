Макрон прокоментував інцидент з ляпасом з натовпу

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував інцидент з ляпасом, який отримав від чоловіка з натовпу в рамках свого турне по країні, повідомляє Страна.ua.

"Не треба дозволяти агресивно налаштованим особам опановувати дебатами, вони цього не заслуговують", - туманно відповів він.

Інцидент стався раніше сьогодні вдень, коли Еммануель Макрон сів у свій автомобіль, покидаючи школу при готелі в Tain-l'Hermitage (Drôme), щоб дістатися до центру міста Валенсія і пообідати в ресторані на терасі. Він вирішив вийти з авто раніше, щоб привітати присутніх людей. Саме там один з присутніх і вдарив президента по обличчю. За попередніми даними, після нападу були затримані дві людини.