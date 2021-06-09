Чому потрібно обов’язково лягати спати до 23 години

"Сови" люблять лягати пізніше, але з часом помічають, що відбуваються зміни в організмі. Недосип спричиняє негативні наслідки для здоров’я, включно з депресією, хворобами серця та ожирінням, повідомляє Обозреватель.

Індійський університет REVA дослідив, чому важливо засинати до 23 години. Адже тоді починається фаза повільного сну, в цей час мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає на всі системи організму.

Ожиріння. Якщо людина спить мало, порушується вироблення гормонів, які відповідають за відчуття ситості. Ви відчуваєте сильний голод, а процес поглинання їжі перетворюється у переїдання.

Активність. Чим більше організм встигає відпочити, тим активніше і продуктивніше пройде наступний день, незалежно від виду діяльності.

Емоційний стан. Люди, які лягають пізно, частіше перебувають у депресії. Якщо вам сняться жахи – спробуйте лягти раніше спати. Коли людина не відпочиває, тоді росте рівень гормону стресу.

Хвороби. Втомлений організм дуже чутливий до хвороботворних бактерій. Лягаючи спати вчасно, ви зміцнюєте імунітет. Люди, які лягають надто пізно, мають більше шансів захворіти на діабет, ніж ті, хто спить достатню кількість годин.

Здорова шкіра. Повноцінний сон сприяє відновленню клітин шкіри. У людей, які мало сплять, зазвичай тьмяний колір обличчя. Однак потрібно знати міру і не спати занадто довго, адже це теж не піде на користь.

Якщо лягати вчасно – покращиться пам'ять. Мозок працюватиме набагато краще, якщо відпочиває нормально.