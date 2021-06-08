У США розповіли, чого чекають від України перед візитом Зеленського

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, чого Білий дім очікує від України перед візитом українського президента Володимира Зеленського у Вашингтон. За його словами, Україні потрібно домогтися прогресу в низці сфер, повідомляє РБК-Украина.

Про це держсекретар США сказав під час виступу на слуханнях комітету з асигнувань Сенату.

Сенатор Кріс Мерфі запитав главу Держдепу, що хотіла б побачити американська адміністрація від України перед зустріччю Зеленського з президентом США Джо Байденом.