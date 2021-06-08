Зеленський похвалив нову форму української збірної

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив нову форму збірної України з футболу, в якій футболісти гратимуть на Євро-2020, повідомляє УНИАН.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Instagram.

"Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній – декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна" , - написав глава держави.

Форма України на Євро-2020