Зеленський похвалив нову форму української збірної
Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив нову форму збірної України з футболу, в якій футболісти гратимуть на Євро-2020, повідомляє УНИАН.
Відповідну заяву він опублікував у своєму Instagram.
"Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній – декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна", - написав глава держави.
Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма буде представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на нійй нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
- Легенда " Динамо" Віктор Леоненко оскандалився своїм висловлюванням про форму збірної, але потім вибачився.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію росіян на форму української команди.
- Російський футбольний союз тим часом звернувся в УЄФА через форму збірної України