Податкова служба США має намір відстежувати операції в криптовалюті

Конгрес США повинен надати податковій службі країни повноваження для збору даних про операції з криптовалютами на суму від 10 тисяч доларів. Обсяг ринку віртуальних валют перевищив 2 трлн доларів, повідомляє РБК-Украина.

Про це в ході слухань в фінансовому комітеті Сенату Конгресу заявив глава Служби внутрішніх доходів США Чарльз Реттінг.

"Нам потрібні повноваження від Конгресу для збору даних про перекази криптовалют на суму понад 10 тисяч доларів", - сказав Реттінг.

За його словами, збір цієї інформації "критично важливий", оскільки зараз США часто стали стикатися з викликами через те, що більшість переказів в криптовалютах знаходиться поза увагою податкової служби. Реттінг зазначив, що капіталізація ринку віртуальних валют сьогодні перевищує 2 трлн доларів.