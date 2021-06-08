УАФ виправдалася за скандал з плейлистом збірної України

Українська асоціація футболу перекинула відповідальність за створення скандального плейлиста збірної України, де були присутні пісні російських виконавців, на УЄФА. Вони стверджують, що в європейському органі керувалися даними з локальних чартів нашої країни, повідомляє Сегодня.

Відзначимо, що плейлист вже був почищений від присутності російських виконавців. Були вилучені всі пісні, крім офіційного гімну Євро-2020.