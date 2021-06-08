Лідери ЄС на саміті з Росії врахують, що вона підтримує владу Білорусі

Лідери країн Європейського союзу на майбутньому саміті щодо відносин з Росією врахують, що вона підтримує офіційний Мінськ, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Я згоден з усіма вами, що перед нами диктатор. Я згоден з усіма вами, що він (Олександр Лукашенко - ІФ) користується підтримкою Росії. Я згоден з усіма вами, що ми повинні продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості і інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі", - сказав він, під час виступу у вівторок на сесії Європарламенту.

Боррель зазначив, що Росія нещодавно відновила грант в $500 млн Мінську і що російська підтримка дуже важлива для Лукашенка.