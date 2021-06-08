Героя України, підозрюваного у хабарництві, виправдали через п'ять років

У вівторок, 8 червня, в Центральному районному суді Миколаєва повністю виправдали екс-губернатора, Героя України Миколи Романчука, який звинувачувався в корупції, повідомляє Новости-N.

Колегія суддів Центрального районного суду Миколаєва у складі Володимира Алейникова і Івана Дірко, під головуванням Світлани Скрипченко, зачитала рішення у справі Романчука після п'яти років судових розглядів.

Колегія суддів постановила скасувати арешт майна і повернути Романчуку все вилучене.

Під час свого останнього слова в суді Романчук заявив, що не вважає себе винним. Він зазначив, що все своє життя присвятив тому, щоб захищати Миколаїв і область. Його зачепило, що під час дебатів прокурор сказав, що Романчук не гідний носити звання Героя України. Підозрюваний зазначив, що не прокурорам вирішувати хто гідний, а хто ні.

Також він зазначив негідну поведінку правоохоронців під час слідчих дій. За словами Романчука, вони дістали з гаманця його 13-річної внучки 300 гривень і не зафіксували це в жодному протоколі. Крім цього, він також повідомив, що прямо під час слідчих дій поліцейські випили дві пляшки віскі з колекції затриманого. Також у нього пропали ноутбуки.

Екс-чиновник звинувачувався в отриманні неправомірної вигоди від керівника ТОВ «ЕЛК-буд» Максима Гламаздина за сприяння в отриманні спеціального дозволу на користування надрами, необхідних висновків і погоджень, а також, в подальшому, неперешкоджання господарської діяльності товариства.

Романчук був призначений головою Миколаївської ОДА 2 березня 2014 року і займав посаду до липня 2014 року, після чого був першим заступником губернатора Вадима Мерікова.

3 червня 2016 року заступника губернатора Миколаївщини Миколи Романчука затримали за підозрою у вимаганні хабара в сумі 90 тисяч доларів. Під час обшуку в його будинку співробітники СБУ і військової прокуратури знайшли цілу мережу підземних тунелів. Там знаходилися сейфи з золотими злитками, коштовностями і доларами.