Усик - Джошуа: анонсована нова дата бою

Промоутер британського чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) Едді Хірн оголосив про те, що до кінця тижня буде підписано контракт на поєдинок британця проти Олександра Усика (18-0, 13 КО). Український боксер є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Ей Джей, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю виданню DAZN﻿ директор компанії Matchroom Boxing заявив, що бій із великою ймовірністю відбудеться у вересні в Лондоні. Спочатку планувалося, що протистояння пройде 21 або 28 серпня.

"Я можу сказати вам, що ці переговори проходять краще, ніж ті, в яких обговорювався поєдинок Джошуа і Ф'юрі, оскільки я дуже добре знаю і Красюка, і Усика. На цьому тижні контракт на бій буде підписаний. Ми розраховуємо на те, що він відбудеться у вересні в Лондоні. Нам залишилося узгодити останні деталі. Це відмінний і небезпечний поєдинок. Можливо, це не те, на що ми сподівалися, але протистояння Усика і Джошуа також є боєм високого рівня. Це зустріч об'єднаного чемпіона в суперважкій вазі й абсолютного чемпіона в першому важкому дивізіоні" , – розповів Хірн.

Статистика Джошуа і Усика. Джерело: The Sun

Нагадаємо, що Джошуа хотів проігнорувати Усика та побитися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. У них на шляху встав арбітражний суд у США, який зобов'язав Циганського короля провести третій поєдинок проти Деонтея Вайлдера.