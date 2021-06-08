У Харкові пролунав вибух, є постраждалі

У Харкові ввечері у вівторок, 8 червня, в районі проспекту Гагаріна стався вибух, в результаті постраждали люди, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вибух. Гагаріна, 38. Біжать хлопці і просять викликати швидку", - повідомляється в одному з місцевих телеграм-каналів.

"Неподалік від місця події перебував дитина, який з переляку побіг у двори, зараз його шукають. За словами очевидців, відбулася бійка в компанії молодих хлопців, потім один з них кинув у натовп гранату", - повідомляється в іншому телеграм-каналі.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області підтвердили, що сам факт вибуху і наявність постраждалих.

"Попередньо троє постраждалих", - сказали у відділі комунікацій.

Більш детальну інформацію в поліції пообіцяли дати пізніше.