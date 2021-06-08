Кулеба нагадав Берліну про небезпеку "СП-2" для Європи

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав головну загрозу запуску газопроводу "Північний потік-2", який став темою для обговорення під час недавньої телефонної розмови президента США ДжоБайдена і президента України Володимира Зеленського, повідомляє Телеграф.

Цю тезу він озвучив на зустрічі з німецькими чиновниками в Берліні у вівторок, 8 червня. За словами міністра, Україна виступає проти будівництва газопроводу не тільки тому, що воно "підриває енергетичну безпеку України та Європи", але і з тієї причини, що "розколює союзників".

У перший день візиту в Берлін я провів важкі переговори по Північному потоку-2 і Нормандському формату.