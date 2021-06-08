В Одесі відомий бізнесмен на позашляховику збив дівчинку на світлофорі

В Одесі водій позашляховика збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на зелене світло світлофора. Винуватцем ДТП став відомий бізнесмен, власник готелю "Одеський дворик" Геннадій Коган, який був за кермом Range Rover, повідомляє РБК-Украина.

Адвокат постраждалої Сергій Пушкаренко надав журналістам видання відео з місця події в Семафорному провулку сьогодні вдень.

На кадрах видно, як після аварії підприємець вибачається перед мамою дівчинки, пропонує зателефонувати головному лікарю обласної лікарні, щоб дитину прийняли. Втім, поліцію та "швидку" перед цим викликали очевидці.

Також винуватець аварії запевняє, що не помітив школярку, яку збив на світлофорі.

"Я її не бачив, клянуся! Вона з-за іншої машини вибігла!" , - заявив він.

Мати постраждалої дівчинки обурювалася, як можна було не помітити дитину, яка йшла по "зебрі".

"Це вам просто пощастило, і мені в житті пощастило, що так все закінчилося" , - каже жінка.

Зазначається, що після ДТП Коган переставив свій автомобіль і прибрав з проїжджої частини взуття та інші речі дівчинки, які злетіли з неї після удару, поклавши на тротуар.

Медики виявили у дитини садна та забої м'яких тканин. На щастя, обійшлося без переломів. Батьки дівчинки мають намір завтра знову відправитися до лікарні, щоб перевірити, чи немає проблем з внутрішніми органами.

Інформації про дану ДТП на сайті одеської поліції на момент написання матеріалу немає.