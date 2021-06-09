Демі Роуз показала знімок у відвертій сукні

Зваблива британка Демі Роуз опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі нове пікантне фото, яке розбурхало уяву шанувальників, повідомляє 24 Канал.

Гаряче фото Демі Роуз

Знаменитість влаштувала нову еротичну фотосесію на острові Ібіца. Вона позувала перед камерою в гірчичній атласній сукні з глибоким декольте до живота та пікантним вирізом до стегон. Такі деталі дозволили Демі Роуз похизуватися сексуальною фігурою та апетитними принадами.

Спокусливий аутфіт британська модель доповнила масивним золотим браслетом на руці. Довге волосся вона розпустила та накрутила на кінцях ніжні локони. Образ завершив вдалий макіяж. Зірка нафарбувала повіки золотистими тінями та підкреслила губи нюдовою помадою.