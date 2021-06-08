На "острові смерті" загинув власник готелів з дружиною

Експерти інституту судової медицини Бангкока намагаються встановити, що стало причиною смерті Ракешвара Сачатамакула і його дружини Аншу, яких знайшли без ознак життя в басейні готелю, розташованого на таїландському острові Ко Тау, повідомляє Newsru.co.il.

Подружжя, яким було за 50, були успішними власниками готелів, і мали як таїландське, так і індійське громадянство. Їх виявив 34-річний син, який відправився на відпочинок разом з ними. Тіла витягнули з води, але спроби реанімації не увінчалися успіхом.

Слідство не виявило ніяких слідів насильства. За всіма ознаками, подружжя просто потонули. Поліцейські переглядають записи камер відеоспостереження в надії, що це дозволить розгадати загадку.

Загибель Аншу і Ракешвара підтвердила репутацію До Тау, який давно називають "островом смерті". За останні кілька років тут пройшла низка смертей іноземних туристів. Більшість епізодів були визнані самогубствами або нещасними випадками