Дисертація Киви надійшла на перевірку до Міносвіти

Міністерство освіти та науки отримало для перевірки кандидатську дисертацію народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киви, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомили в Міносвіти.

"26 травня 2021 року до Міністерства надійшли електронний примірник дисертації та атестаційна справа Киви І. В. Міністерство наразі перевіряє відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та інформацію, яка надіслана заявниками" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, планується передати електронну копію дисертації Киви, атестаційну справу та інформацію від заявників експертній раді державного управління. Матеріали мають розглянути "відповідно до процедури, яка передбачена нормативно-правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації".