Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату в Харкові

Чоловік, який кинув гранату поблизу супермаркету "Таврія В" у Харкові у вівторок ввечері, затриманий, повідомили в поліції, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Особистість встановлена ... До цього він не потрапляв в поле зору (правоохоронних органів - ред)" , - сказав журналістам начальник відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Андрій Грязєв.

Він повідомив, що за попередньою інформацією чоловік кинув гранату через конфлікт "на ґрунті неприязних відносин". Грязєв не зміг сказати, чи був знайомий затриманий з постраждалими і чи перебував на момент конфлікту в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Грязєв підтвердив, що вибухнула граната.

"Точно граната, але яка - поки сказати не може. Це після експертиз" , - сказав Грязєв.

Як повідомлялося, у вівторок увечері в Харкові в районі проспекту Гагаріна стався вибух, в результаті якого постраждали та були доставлені до лікарні 3 людини (2005, 1988 і 2002 р.н). Стан наймолодшого оцінюється як середнього ступеня тяжкості, двох інших - задовільний.