Блінкен: Україну попереджали про рішення США щодо "СП-2"

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон попереджав українську владу про свої наміри не вводити санкції проти газопроводу "Північний потік - 2, повідомляє Страна.ua.

Він допустив, що ця інформація не дійшла до президента Володимира Зеленського, який виявився неприємно здивований позицією Байдена по "Північному потоку-2".

Про це Блінкен сказав 8 червня під час слухань в комітеті Сенату США з міжнародних відносин, які транслюються в Ютуб.