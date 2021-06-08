Блінкен: Україну попереджали про рішення США щодо "СП-2"
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон попереджав українську владу про свої наміри не вводити санкції проти газопроводу "Північний потік - 2, повідомляє Страна.ua.
Він допустив, що ця інформація не дійшла до президента Володимира Зеленського, який виявився неприємно здивований позицією Байдена по "Північному потоку-2".
Про це Блінкен сказав 8 червня під час слухань в комітеті Сенату США з міжнародних відносин, які транслюються в Ютуб.
"Для протоколу: ми ділилися з нашими українськими партнерами нашими намірами щодо "Північного потоку - 2". Може бути, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського, але вона точно була", - сказав Блінкен.