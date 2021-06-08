Байден продовжив санкції проти Білорусі

Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок, 8 червня, продовжила санкції проти влади Білорусі ще на рік. Заявляється, що дії останньої загрожують нацбезпеці, а також зовнішній політиці Америки, повідомляє Обозреватель.

Як сказано в повідомленні Білого дому, надзвичайний стан у країні, оголошений 16 червня 2006 року указом №13405, має продовжуватися й після 16 червня 2021-го.

"Дії і політика окремих членів уряду Білорусі й інших осіб продовжують створювати незвичну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів" , – йдеться в офіційній заяві.

У Білому домі вказали, що обмежувальні заходи було введено через підрив демократичних процесів та інститутів Білорусі, "що проявилося у фундаментально недемократичних виборах у березні 2006 року". Крім того, в РБ порушувалися права людини, відбувалися політичні репресії, включно із затриманнями та зникненнями громадян, публічною корупцією, зокрема способом відволікання або неправомірного використання білоруських державних активів або зловживання державною владою.