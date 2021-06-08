У Львові загинула випавши з вікна чемпіонка України з паверліфтингу

Рано вранці вівторка, 8 червня, 17-річна чемпіонка України з паверліфтингу Ірина Квас випала з вікна сьомого поверху гуртожитку техніко-економічного коледжу "Львівська політехніка". Вона загинула на місці, повідомляє Обозреватель.

Про це заявили в пресслужбі навчального закладу. Перед трагедією дівчина закрилася у своїй кімнаті зсередини. Поліція намагається встановити причину інциденту.

При цьому, інформагентство "Варта" має інформацію, згідно з якою Квас посварилася зі своїм хлопцем, перш ніж закритися в кімнаті та випасти з вікна.

Ірина була уродженкою Яворіва Львівської області, де ходила в місцеву дитячо-юнацьку спортивну школу. Вона почала професійно займатися спортом у віці 11 років. На її рахунку чимало призових місць на чемпіонатах України з паверліфтингу. Зокрема, у 2017 році Квас завоювала "золото" на національній першості.

Тоді дівчина присіла зі штангою вагою 125 кг, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою і станову тягу зі 130 кілограмами.