У будинку чоловіка, що дав ляпаса Макрону провели обшук

Французькі поліцейські провели обшук в будинку чоловіка, який вдарив по обличчю президента країни Еммануеля Макрона під час його зустрічі з населенням в ході його візиту до департаменту Дром, повідомляє Лента.Ру.

Про це передає телеканал BFM. Як розповів журналістам приятель підозрюваного, він здивований таким вчинком свого знайомого, оскільки він - "спокійна людина".

"Якби мені сказали, що Дамьєн може вдарити президента, я б відповів, що це неправда" , - сказав він.

Макрон отримав ляпаса під час поїздки до департаменту Дром, який пройшов у вівторок, 8 червня. Французький лідер підійшов до натовпу місцевих жителів, які перебували за невисоким металевим огородженням, взяв одного з чоловіків за руку і щось сказав йому, а у відповідь отримав удар по обличчю. Після інциденту затримали двох осіб.