Це нікому не вигідно: в РФ не бачать небезпеки відключення від SWIFT

Виконавчий директор Російської національної асоціації СВІФТ (Россвіфт) Роман Чернов висловив упевненість, що відключати Росію від SWIFT ніхто не збирається, оскільки це невигідно, повідомляє Кореспондент.

"Нас від SWIFT відключати не збираються. Чому? Дуже просто. Це нікому не вигідно. Це абсолютно нічого не дає з точки зору національної платіжної системи, тому що у 2014 році Банк Росії розробив систему передачі фінансових повідомлень і тим самим охолодив запал гарячих голів, говорять про відключення країни від SWIFT" , - сказав Чернов в ході "круглого столу" в Держдумі.

Він зазначив, що з точки зору зовнішньої взаємодії - це теж невигідно, тому що Росія є великим торговим партнером, додав він.

"У нас є суттєвий товарообіг, і то саме взаємодія за кореспондентськими рахунками без SWIFT неможливо" , - зазначив глава Россвіфт.

За словами Чернова, Росія залишилася важливим ринком для SWIFT.