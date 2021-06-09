Експерт: Україна зможе три роки прожити без кредитів МВФ
Власник українського агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк вважає, що завдяки тенденціям на світових ринках наша країна може в найближчі три роки не брати кредити у Міжнародного валютного фонду (МВФ). А при розумній політиці ще й залучити 150 мільярдів доларів інвестицій, повідомляє Страна.ua.
Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю програмі "В гостях у Гордона".
"Зовнішня кон'юнктура зараз дуже сприятлива для України. Плюс монетарна політика останніх двох років - це накачування грошима величезного світового простору - призводить до поштовху інфляційних процесів, в першу чергу - на сировинні товари. Вперше нам щастить. Перший раз Україна за всю історію може закінчити рік з позитивним торговельним балансом. Насправді Україні МВФ в наступні три роки не потрібен. Вона буде мати платіжний баланс, зрозуміло, не такий, як у Китаю, але як мінімум 10-15 мільярдів доларів у неї буде зайвих", - сказав гість Дмитра Гордона.
Він вважає, що гірше Україна жити не буде.
"Начебто все добре, так. Чи будемо ми жити краще? Ось в чому питання. Ось є країни ВРЕП, це п'ять країн АСЕАН (Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Філіппіни, Таїланд), це Австралія, Нова Зеландія, Корея, Японія і Китай. Це 15 країн, я не всі перерахував. Там живуть 2,2 мільярда людей, і це найбільший економічний простір у світі. 32% він займає на сьогодні. Ці країни, умовно, в України беруть руди, зерна, олії в рік на 15-20 мільярдів доларів. Для них це життєво важливі речі", - додав Бахматюк.
На думку бізнесмена, кон'юнктура йде на підвищення цін на сировину.
"Щороку це буде додавати 10-15%. Уявіть собі, про які цифри ми можемо говорити. І формуючи стратегію, ти йдеш і кажеш: дивіться, ось поставка за 10 років, на 150-200 мільярдів доларів. Ви зацікавлені? Так. Я впевнений на 110%, вони говорять так. Вони кажуть: ми хочемо під це поліпшити інфраструктуру, ми хочемо поліпшити правила гри у вашій країні законодавчо, юридично. А нам потрібно на це 150 мільярдів доларів. З них 50 мільярдів доларів - це облігації української позики, щоб ми взяли у вас по 2%, 25 (мільярдів - Ред.) - з усіма розрахуватися, 5 (мільярдів - Ред.) - на інфраструктуру, на дороги, по яким буде їздити ваше зерно, ваша руда і т.д. А ще 100 (мільярдів - Ред.) ми вкладемо в порти, в розвиток, в додану вартість. А давайте ви будете у нас брати не зерно, а м'ясо птиці. Або яловичину. Давайте 30% в це, і ви - власники. І це реально. Я впевнений в цьому, тому що я це робив", - запевнив Бахматюк.