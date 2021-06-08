На Херсонщині почали вакцинувати кримчан

Перші двоє жителів анексованого Криму отримали щеплення від коронавірусу в Генічеську Херсонської області, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в пресслужбі облдержадміністрації. Відзначається, що Міністерство охорони здоров'я відкрило запис для жителів півострова на вакцинацію через додаток Дія.

На території регіону заробили шість пунктів імунізації населення від COVID-19:

КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. А.С. Лучанського;

КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. А.та О. Тропіних, поліклініка № 1;

КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е.Е. Карабелеша, поліклініка №1;

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини в м Генічеськ, проспект Миру, 130;

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

В ОДА нагадують, що для отримання щеплення, яке робиться безплатно, з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Для ін'єкцій використовують препарат китайської компанії Sinovac Biotech - CoronaVac.