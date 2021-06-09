Американець вимагав гроші, видаючи себе за членів сім'ї Трампа

Американець вимагав гроші, видаючи себе за членів сім'ї Трампа

Американцеві, що видавав себе за членів сім'ї колишнього президента США Дональда Трампа, пред'явлені звинувачення в крадіжці особистих даних і шахрайстві, повідомляє Лента.Ру.

За даними слідства, 22-річний Джошуа Холл видавав себе за родичів екс-президента США, а також організував збір коштів для кампанії з переобрання Трампа, якої насправді ніколи не існувало. В цілому за півтора року йому вдалося зібрати більше 100 тисяч підписників. А виручені гроші чоловік привласнив собі.

У заяві говориться, що в одному з фейковий акаунтів Холл опублікував пост, згідно з яким Трамп зі своїм родичем нібито керують політичною кампанією, і закликав підписників її спонсорувати.

За даними прокуратури, Хол встиг створити кілька облікових записів із фотографіями та іменами родичів колишнього американського лідера, включаючи 15-річного сина Трампа Беррона. Тепер Холу загрожує до 22 років в'язниці.

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