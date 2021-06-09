Американець вимагав гроші, видаючи себе за членів сім'ї Трампа

Американцеві, що видавав себе за членів сім'ї колишнього президента США Дональда Трампа, пред'явлені звинувачення в крадіжці особистих даних і шахрайстві, повідомляє Лента.Ру.

За даними слідства, 22-річний Джошуа Холл видавав себе за родичів екс-президента США, а також організував збір коштів для кампанії з переобрання Трампа, якої насправді ніколи не існувало. В цілому за півтора року йому вдалося зібрати більше 100 тисяч підписників. А виручені гроші чоловік привласнив собі.

У заяві говориться, що в одному з фейковий акаунтів Холл опублікував пост, згідно з яким Трамп зі своїм родичем нібито керують політичною кампанією, і закликав підписників її спонсорувати.

За даними прокуратури, Хол встиг створити кілька облікових записів із фотографіями та іменами родичів колишнього американського лідера, включаючи 15-річного сина Трампа Беррона. Тепер Холу загрожує до 22 років в'язниці.