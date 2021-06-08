Розплакався від радості: суд виправдав екс-чиновника Миколаївської ОДА

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука, якого звинувачували в корупції, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в пресслужбі суду. Слідство стверджує, що Романчук, бувши першим заступником голови ОДА, пропонував керівнику ТОВ вплинути на прийняття керівництвом і депутатами Миколаївської облради рішення про погодження спецдозволів на розробку промислового родовища вапняку за хабар.

У вівторок, 8 червня, суд вирішив, що у сторони звинувачення немає доказів провини Романчука. Також було скасовано постанову про вилучення майна, а також заставу в 512 тисяч гривень.

Місцеве видання НікВесті повідомляє, що Романчук розплакався в залі суду після того, як почув, що його визнали невинним.