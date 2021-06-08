У МОЗ повідомили де і як отримати друге COVID-щеплення українцям

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, де можна отримати другу дозу вакцини від коронавірусу, повідомляє Новое время.

Як передає пресслужба відомства у Facebook, друга доза вакцини гарантована кожному. Її потрібно вводити через:

в разі щеплення Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день після першої дози;

в разі щеплення CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів після першого щеплення;

в разі щеплення Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів після першого щеплення.

У МОЗ пояснили, що для вакцинації другою дозою людину запросять телефоном по контакту, який вона залишила після першого щеплення. Ті, хто вакцинувався в масових центрах вакцинації, отримають другу дозу теж там.

Якщо людину записував на вакцинацію роботодавець, він же організовує друге щеплення. МОЗ запевнив, що всі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу, - це стосується і всіх громадських діячів, які зробили щеплення залишковими дозами.