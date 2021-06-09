У США розслідують злив даних про податки американських багатіїв
Влада США розслідує, яким чином дані про податки найбагатших жителів США витекли в мережу, повідомляє Лента.Ру.
Про це передає CNN.
"Будь-яке незаконне розкриття конфіденційної урядової інформації особою, яка має доступ, є незаконним, і ми ставимося до цього дуже серйозно", - заявила журналістам прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі під час брифінгу.
За даними CNN, Мінфін уже направив запит Генеральному інспектору Держскарбниці з питань оподаткування, ФБР і в прокуратуру США з вимогою розслідувати причини витоку.
8 червня в мережі з'явилася інформація про те, що деякі американські мільярдери, в тому числі найбагатші люди планети Джефф Безос і Ілон Маск, за останні 15 років зуміли уникнути виплати федерального прибуткового податку в окремі роки. Вона спровокувала в країні масштабний скандал на тлі вимог громадян підвищити податки для найбагатшого відсотка населення США.