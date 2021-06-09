Нафтогаз отримав 4 дозволи на видобуток газу в Чорному морі

Державна служба геології та надр видала НАК Нафтогаз України чотири спеціальні дозволи на розробку вуглеводневої ділянки Дельфін у Чорному морі, повідомляє Кореспондент.

Відповідний наказ №412 від 31 травня цього року оприлюднено на сайті відомства. Згідно з документом, компанія без проведення аукціонів отримала дозвіл на геологорозвідувальні роботи та видобуток газу на площах Дельфін-2, Дельфін-5, Дельфін-6 і Дельфін-9 терміном на 30 років.

У цей період Нафтогаз зможе проводити геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти та газу.

Нагадаємо, в найближчі п'ять років Нафтогаз планує інвестувати у видобуток вуглеводнів 7,3 мільярда доларів, а в наступні п'ять років має намір подвоїти цю суму.