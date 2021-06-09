У Запоріжжі впіймали на хабарі чиновника Госгеокадастра

Правоохоронці затримали на хабарі головного спеціаліста одного з відділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Запорізькій області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це інформує пресслужба ГБР.

"Чиновник за 400 доларів обіцяв громадянину видати документи і довідки про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки" , - йдеться в повідомленні.

Працівники ГБР затримали співробітника Госгеокадастра при отриманні хабаря. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.