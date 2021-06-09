Астроном розповів про безпечні способи побачити сонячне затемнення

Старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень РАН, астроном Олег Угольников розповів, як без шкоди для здоров'я спостерігати за частковим сонячним затемненням 10 червня, повідомляє Лента.Ру.

10 червня зможуть спостерігати кільцеподібне затемнення Сонця. Астрономи попереджають, що категорично забороняється дивитися на Сонце оком або в телескоп без використання спеціальних сонячних світлофільтрів. При спостереженнях в телескоп світлофільтр повинен встановлюватися на об'єктив телескопа. Найбезпечнішим способом спостереження є проєктування зображення Сонця на білий екран за окуляром телескопа. При цьому телескоп потрібно наводити на Сонце, що не дивлячись в окуляр.

За словами Олега Угольникова, для спостережень за унікальним явищем підійдуть спеціальні світлофільтри, засвічена фотоплівка або плівка з дискет. Їх магнітний шар добре затримує сонячне світло, це допоможе захистити очі. А ось дивитися через затемнене скло від склотари або сонцезахисні окуляри не варто: їх фільтрація занадто слабка і є ризик втратити зір.